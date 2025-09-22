Такая деятельность намечена на ближайшие три-пять лет

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. РЖД в ближайшие три-пять лет будут адаптировать поезда для маломобильных граждан. Об этом сообщил заместитель генерального директора по вопросам пассажирского комплекса Иван Колесников на парламентских слушаниях комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

"Мы в этой части, полагаю, в ближайшие 3-5 лет достаточно массово сформируем возможность удобства перевозки именно этой категории граждан", - сказал он.

По словам Колесникова, поезда с новыми вагонами для маломобильных граждан планируется запустить в том числе в направлении Крыма. "Спроектировали в этом году, презентовали вагон для перевозки маломобильных пассажиров - он один. В этом году будет построено еще четыре вагона. И есть планы о том, что такие же вагоны будут подготовлены в направлении с полуостровом Крым совместно с коллегами нашими "Гранд сервис экспресс", - сообщил заместитель генерального директора РЖД. Колесников также отметил, что два купе для маломобильных граждан и сопровождающих будет в каждом штабном вагоне будущих поездов.

Он добавил, что РЖД проводят исследования туристических маршрутов для адаптации под маломобильных граждан. "Мы вместе с коллегами, с профильными общественными организациями проводим исследование готовности наших туристических маршрутов - а их уже больше 104 - на соответствие условий для того, чтобы ими пользовались наши маломобильные соотечественники", - отметил Колесников. При этом адаптировать планируется как пригородные поезда, так и на маршрутах дальнего следования.

В декабре 2024 года ФПК отправила в первый рейс новый специализированный вагон для маломобильных граждан в составе поезда №12 "Премиум" сообщением Москва - Анапа. Вагон полностью адаптирован для проезда пассажиров, передвигающихся в креслах-колясках, и сопровождающих. В вагоне есть четыре просторных купе с расширенными спальными местами. Также там предусмотрены места для колясок и крепления для костылей. Также в вагоне есть таблички со шрифтом Брайля для слабовидящих пассажиров.