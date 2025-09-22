Такое возможно даже при повышении порога отклонения от индикаторов на 5 процентных пунктов, заявил старший аналитик "Эйлер" Андрей Полищук

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Нефтяные компании могут не получить в сентябре выплаты из бюджета по бензину в рамках топливного демпфера даже при повышении порога отклонения от индикаторов на 5 процентных пунктов, считают опрошенные ТАСС эксперты. При этом текущие цены позволяют получить выплаты по дизельному топливу.

Власти выплачивают нефтяным компаниям демпфер, когда экспортная цена на нефтепродукты превышает внутреннюю. Если же экспортная цена ниже внутренней, нефтяники должны компенсировать бюджету эту разницу. По каждому из видов топлива - бензину и дизелю - установлен предельный уровень превышения биржевых цен: 10% и 20% соответственно.

"Пока цены на бензин складываются на уровне, который не предполагает получение демпфера даже при увеличении цены отсечения на 5% (процентных пунктов - прим. ТАСС). По дизелю - средняя цена ниже цены отсечения", - заявил ТАСС старший аналитик "Эйлер" Андрей Полищук.

Управляющий партнер трейдера "Пролеум" Максим Дьяченко считает, что выплата демпфера по бензину возможна только при корректировке "точки отсечения" до 20% и выше, но по дизельному топливу - возможна без изменений, если цены сохранятся на текущих уровнях.

По расчетам ТАСС, средняя стоимость бензина АИ-92 за 16 торговых сессий в сентябре составила 71 750,5 руб. за тонну, а средняя стоимость летнего дизельного топлива - 65 215,75 руб. за тонну.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов ранее заявлял, что министерство поддерживает идею поднять "точку отсечения" топливного демпфера на 10 процентных пунктов (п.п.): по бензину - до 20%, по дизелю - до 30%.

О текущих параметрах

Индикативная биржевая цена для бензина АИ-92 в этом году составляет 60 450 руб. за тонну. Если среднемесячная цена на бирже превышает индикативную на 10%, то демпферные выплаты государством не осуществляются. Следовательно, сейчас для получения выплаты компании должны продавать бензин АИ-92 в среднем не дороже 66 495 руб. за тонну. Однако, при корректировке "точки отсечения" с 10% до 15%, то есть до уровня 69 517,5 руб. за тонну, выплата демпфера по бензину в сентябре все равно может не осуществиться.

Индикативная биржевая цена дизельного топлива в этом году составляет 57 200 руб. Если среднемесячная цена на бирже превышает индикативную на 20%, то демпферные выплаты государством не осуществляются. Таким образом, для получения выплаты компании должны продавать дизель в среднем не дороже 68 640 руб. за тонну. Следовательно, выплата демпфера по дизельному топливу пока возможна в сентябре и без корректировки его параметров, если цены на бирже не продолжат рост.