Торговый представитель республики в РФ Таймураз Гогинов назвал драйверами экономики страны, в частности, садоводство и туризм

ЦХИНВАЛ, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Южной Осетии до 2030 года рассчитывают привлечь в экономику республики более 10 млрд рублей инвестиций. Об этом ТАСС сообщил торговый представитель Южной Осетии в РФ Таймураз Гогинов по итогам Первого международного экономического форума в Цхинвале.

"У нас есть очень грандиозные планы. <…> До 2030 года, и я уверен, что объем инвестиций в разных сферах превысит 10 млрд рублей, а может и больше. У нас один из спикеров был профессионал в части выращивания яблоневых садов и мы, конечно, хотим возродить то направление, которое всегда было передовым в советские времена. Уверен, что станет одним из драйверов роста экономики, как и туризм", - сказал он.

Он отметил, что республика начинает экспортировать в Россию горную воду премиального качества, которая была презентована на площадках форума. "Это уникальная вода и качество этой воды подтвердили ведущие лаборатории Российской Федерации и Европы", - подчеркнул Гогинов.

Ранее на рамках форума в Цхинвале президент Международного общественно-делового центра "Дом БРИКС", член Общественной палаты города Москвы Сергей Ладочкин в интервью ТАСС сообщал, что около 2 млрд рублей инвестиций будет вложено в создание санаторно-курортного комплекса на базе разрушенного санатория "Дзау" в Южной Осетии.

Первый международный экономический форум проходил в Цхинвале с 18 по 20 сентября. По данным организаторов, на мероприятие было аккредитовано более 3 тыс. делегатов из России, Абхазии, Никарагуа, Венесуэлы, Китая и Приднестровья. В нем приняли участие президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, представители администрации президента РФ, Российского экспортного центра, Центрального банка РФ, а также делегации российских регионов. Среди гостей мероприятия были и представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ.РФ, а также участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии.

