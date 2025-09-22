Рейс перенаправили в Череповец

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 сентября. /ТАСС/. Самолет, выполнявший рейс "Москва - Петрозаводск", не смог приземлиться в аэропорту карельской столицы из-за непогоды. Его перенаправили в Череповец, сообщили ТАСС в Минтрансе Карелии.

"Рейс D2 253 Москва (Домодедово) - Петрозаводск сегодня в 14:10 мск не смог приземлиться из-за сильного ветра. Борт перенаправлен в Череповец, где совершил посадку и ждет благоприятных погодных условий для вылета в Петрозаводск", - сообщили агентству.

Позже в Минтрансе добавили, что самолет повторно вылетел в Петрозаводск в 16:52 мск.