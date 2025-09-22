Инициатива направлена на повышение прозрачности рынка, сокращение доли нелегальной продукции и усиление защиты несовершеннолетних

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет законопроектов о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции, теперь разрешения станут обязательными для всей цепочки продвижения товаров, от опта - до розницы. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Инициатива, разработанная Минфином под кураторством Григоренко, направлена на повышение прозрачности рынка, сокращение доли нелегальной продукции и усиление защиты несовершеннолетних. Лицензионные требования к торговле табаком разработаны по аналогии с регулированием оборота алкоголя. Предполагается, что торговать оптом и в розницу без лицензии будет запрещено с 1 сентября 2026 года.

Для получения лицензии розничным продавцам необходимо будет зарегистрироваться в системе маркировки товаров, уплатить госпошлину, а также погасить имеющиеся налоговые задолженности и штрафы за нарушение табачного законодательства. Торговля должна будет вестись в стационарном помещении площадью не менее 5 кв. м. Также при выдаче лицензии будут проверяться уже существующие федеральные требования на ограничения мест продажи (образовательные и культурные учреждения, 100 м до образовательных учреждений, транспортные объекты), а также региональные ограничения.

За нелегальный оборот продукции в особо крупном размере планируется ввести уголовную ответственность. Госпошлина для оптовых компаний составит 800 тыс. руб. Кроме того, предлагается ввести плату за выдачу и продление лицензии - 800 тыс. руб. за оптовую торговлю и 20 тыс. руб. за розничную продажу. Лицензию на оптовую продажу будет предоставлять Росалкогольтабакконтроль, на розничную - органы исполнительной власти субъектов.

Поправки предлагается внести в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства" и статью 44 ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ", Налоговый кодекс и Уголовный кодекс РФ.

"Также отметим, что по итогам консультаций с представителями деловых сообществ на площадке аппарата правительства было принято решение доработать проект закона ко второму чтению. Например, предлагается смягчить требование к аренде помещений для розничной торговли и убрать привязку к минимальному сроку аренды - один год", - добавили в аппарате Григоренко.