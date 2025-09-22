Кредитная активность некоторых крупных компаний повысилась, сообщила управляющий отделением по региону Южного ГУ Банка России Наталья Леонтьева

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Кредитную активность компаний Ростовской области эксперты назвали умеренной, корпоративный кредитный портфель на начало августа достиг почти 1 трлн рублей. При этом более всего он увеличился у малых и средних предприятий, сообщила журналистам управляющий отделением по Ростовской области Южного ГУ Банка России Наталья Леонтьева.

"Кредитную активность донских компаний в целом можно назвать умеренной. С начала года кредит бизнесу увеличился на 8,6%, а в годовом выражении - на 6,6%. На начало августа корпоративный портфель в регионе составил 924,5 млрд рублей", - сказала она.

Леонтьева отметила, что заметно увеличился кредитный портфель малых и средних предприятий Ростовской области: с начала года он прибавил 13% (за год - 19,7%) и на начало августа составил 295 млрд рублей.

"Портфель крупных заемщиков увеличился с 1 января на 6,6% (за год - плюс 1,4%) и составил почти 630 млрд рублей. В последние месяцы кредитная активность ряда крупных компаний повысилась, особенно у пищевой промышленности и торговли", - добавила эксперт.