Слюсарь назвал решение о передаче акций АО "Ростовводоканал" долгожданным

Губернатор Ростовской области подчеркнул, что этот шаг позволит отрасли развиваться

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал решение о передаче контрольного пакета акций АО "Ростовводоканал" в государственную собственность долгожданным. Данное событие позволит отрасли развиваться, написал глава региона в Telegram-канале.

Ранее Тверской суд Москвы обратил в доход РФ свыше 116 млн акций АО "Ростовводоканал", фактическим владельцем которого является осужденный за мошенничество бывший заместитель министра энергетики РФ и президент АО "Евразийский" Станислав Светлицкий.

"Считаю это решение долгожданным и принципиально важным для жителей. Уверен, что развитие отрасли теперь пойдет по пути, где приоритет - интересы людей, а не отдельных групп", - отметил глава региона. Слюсарь подчеркнул, что данный шаг создает основу для системных изменений: модернизации сетей, прозрачного управления, повышения качества воды и надежности водоснабжения.

Согласно решению суда, 116 016 тыс. акций компании переданы в Росимущество. Решение вступило в силу незамедлительно.

Как утверждалось в материалах иска прокуратуры, Светлицкий с помощью бывшего мэра Ростова-на-Дону Михаила Чернышева взял под контроль компанию "Ростовводоканал". При этом процедура приватизации компании была нарушена. Благодаря доходам, полученным от "Ростовводоканала", Светлицкий, как полагает прокуратура, стал миллиардером и приобрел элитную недвижимость в столичном регионе. Сам бывший министр в судебном заседании не участвовал. Его представитель заявил в суде, что Светлицкий резко возражает против передачи компании государству, а приобретена она им была на законных основаниях.

В конце октября 2020 года Светлицкий был осужден на 12 лет лишения свободы. Суд признал его виновным в том, что он похитил вместе с соучастниками более 1 млрд рублей, выделенных на строительство очистного завода в Ростове-на-Дону.