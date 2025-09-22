По данным телеканала Times Now, вопрос о производстве оружия будет вынесен на рассмотрение следующего совета по оборонным закупкам

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 сентября. /ТАСС/. Разработанная и созданная Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии усовершенствованная легкая торпеда (ALWT) прошла испытания. Об этом сообщил телеканал Times Now со ссылкой на источник в правительстве.

"Разработка завершена, испытания проведены", - указал источник.

Телеканал отмечает, что, поскольку ВМС удовлетворены результатами испытаний, следующим шагом станет производство, которым, как ожидается, займется компания Bharat Dynamics. Планируется, что вопрос о производстве торпеды будет вынесен на рассмотрение следующего совета по оборонным закупкам под руководством главы Минобороны Индии.

ALWT разработана в двух версиях - для запуска с кораблей или вертолетов. Главная задача торпеды - поражение и уничтожение подводных лодок противника. Дальность действия обеих версий составляет около 10-15 км.