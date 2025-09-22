В СМИ ранее сообщили, что Прага начала маскировать туристов из России под "посетителей", чтобы не терять сотни миллионов евро из-за антироссийской повестки ЕС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Информация о выдаче российским туристам виз в Чехию с целями, не связанными с туризмом, не соответствует действительности. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"Данная информация не соответствует действительности", - сказал он.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Чехия начала маскировать туристов из России под "посетителей", чтобы не терять сотни миллионов евро из-за антироссийской повестки ЕС.

Эксперт напомнил, что Чехия в 2022 году прекратила выдачу туристических виз россиянам и запретила первичный въезд в страну с туристическими целями. "Могу сказать одно: никакого сожаления власти Чехии от принятого решения на текущий момент, судя по заявлениям их президента, точно не испытывают", - резюмировал Мурадян.