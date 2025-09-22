Торговый представитель республики в России Таймураз Гогинов отметил, что страна уже начала производить и поставлять в Россию пастилу

ЦХИНВАЛ, 22 сентября. /ТАСС/. Южная Осетия отправит на экспорт в РФ первую партию чесночной продукции до конца 2025 года. Об этом сообщил ТАСС глава оргкомитета форума, торговый представитель Южной Осетии в РФ Таймураз Гогинов по итогам Первого международного экономического форума в Цхинвале.

"Что касается чеснока, то мы получили первый урожай, не успели презентовать его к выставке <…>, но мы в этом году первую партию маринованного чеснока, чесночной стрелки и чесночной пасты будем вывозить уже до конца осени на экспорт в Российскую Федерацию", - сказал он.

Гогинов отметил, что Южная Осетия также начала производить и экспортировать в Россию пастилу. "Сейчас мы планируем ее также по нашим контрактам, которые у нас уже есть, продавать в федеральных сетях", - уточнил торгпред.

Первый международный экономический форум проходил в Цхинвале с 18 по 20 сентября. По данным организаторов, на мероприятие было аккредитовано более 3 тыс. делегатов из России, Абхазии, Никарагуа, Венесуэлы, Китая и Приднестровья. В нем приняли участие президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, представители администрации президента РФ, Российского экспортного центра, Центрального банка РФ, а также делегации российских регионов. Среди гостей мероприятия были и представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ.РФ, а также участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии.

