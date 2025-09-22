Ограничения поставят под угрозу энергетическую безопасность европейской страны, указал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто

ООН, 22 сентября. /Корр. ТАСС Маргарита Тамаева/. Будапешт выступает против введения Евросоюзом каких-либо санкций или ограничений на поставки нефти из России. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях 80-й Генеральной Ассамблеи ООН.

"Предельно ясно, что без российской нефти надежное энергоснабжение Венгрии невозможно. Мы не можем согласиться с какими-либо европейскими мерами, которые запретят или ограничат поставки нефти по трубопроводу ["Дружба"], это поставит под угрозу нашу энергетическую безопасность", - сказал он.