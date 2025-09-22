Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей указал, что для страны это "красная линия"

ООН, 22 сентября. /Корр. ТАСС Маргарита Тамаева/. Будапешт призывает Еврокомиссию не ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях 80-й Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы крайне ясно дали понять европейским коллегам, что для нас это красная линия, переступить через которую мы не можем. Мы настоятельно призываем Еврокомиссию не ставить под угрозу безопасность энергетического снабжения любой страны - участницы объединения", - сказал он.