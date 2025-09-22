Глава венгерского МИД Петер Сийярто указал, что Будапешт не сможет их заблокировать

ООН, 22 сентября. /Корр. ТАСС Маргарита Тамаева/. Будапешт не сможет заблокировать торговые ограничительные меры в отношении поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба", но пытается убедить Евросоюз не вредить интересам Венгрии. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях 80-й Генеральной Ассамблеи ООН.

"Когда речь идет о санкциях, все просто, поскольку для введения санкций требуется консенсус, частью которого мы определенно не станем. Но когда речь идет о торговых мерах, требуется квалифицированное большинство голосов. Следовательно, мы не можем накладывать вето, но мы пытаемся убедить европейских коллег не вредить нашим интересам так сильно", - сказал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что Евросоюз рассматривает возможность ввести торговые ограничения в отношении поставок топлива из России в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба". По сведениям издания, эти планы не связаны с новым 19-м пакетом антироссийских рестрикций ЕС, который затронет российский СПГ и нефтяные танкеры, которые Еврокомиссия относит к так называемому теневому флоту.