Проект "Твое и Ко" запустили в Петербурге, Москве, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Тольятти и Краснодаре, сообщило издание

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сеть магазинов "Твое" запустила проект "Твое и Ко" по продаже ушедших из России марок Inditex (владеет брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho). Об этом пишет РБК.

Как сообщает издание, в Санкт-Петербурге бренды доступны в магазине сети в торговом центре "Охта Молл". Кроме Петербурга, "Твое и Ко" запущен в Москве, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Тольятти и Краснодаре. Всего в проекте участвует девять розничных точек продаж.

Корреспонденту "РБК Петербург" на горячей линии компании "Твое" сообщили, что одежда Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho представлена только в избранных розничных магазинах, онлайн-заказы и предварительное бронирование таких товаров невозможны.

Руководитель отдела маркетинга "Охта Молл" Наталья Тарасенко подтвердила изданию запуск продажи вещей Zara и других брендов, входящих Inditex group, в магазине "Твое" в этом торговом центре, но от подробных комментариев отказалась.

Inditex, у которой в РФ было более 500 магазинов, в начале марта 2022 года решила временно прекратить их работу из-за специальной военной операции на Украине. В октябре того же года компания объявила о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher.

Inditex основана испанцем Амансио Ортегой. Сеть насчитывает более 7 тыс. магазинов в 100 странах.