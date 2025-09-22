По словам депутатов от фракции "Новые люди", им поступают жалобы от граждан, поскольку процесс оплаты осуществляется через мобильное приложение, которое может работать нестабильно

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, Сангаджи Тарбаев, Антон Ткачев, Олег Леонов, Владимир Плякин и Анна Скрозникова направили письмо министру транспорта Андрею Никитину с предложением увеличить время оплаты платной парковки с 5-15 минут до суток. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты напомнили, что сейчас в Москве оплата парковки должна быть выполнена в течение 5 минут с момента начала использования парковочного места, в Санкт Петербурге - 15 минут. Нарушение срока влечет наложение штрафа в размере 5 тыс. рублей для физлиц.

По словам депутатов, им поступают жалобы от граждан, поскольку процесс оплаты осуществляется через мобильное приложение, которое может работать нестабильно. Из-за технических сбоев или проблем со связью оплата не всегда проходит в течение 5-15 минут, и в результате водитель получает штраф, несмотря на отсутствие намерения уклониться от внесения платы, отметили парламентарии.

"Считаем целесообразным установить единые правила, предусматривающие возможность оплаты парковки в течение суток с момента начала ее использования во всех регионах", - указано в тексте письма.

Авторы запроса уверены, что такой порядок обеспечит баланс между интересами государства и граждан, и позволит снизить количество необоснованных штрафов, повысить доверие граждан к транспортной политике и сделает систему платных парковок более удобной и прозрачной.