Срок погашения установлен в 2029 году

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов России выплатило купонный доход в размере 5,5 млрд руб. по евробондам с погашением в 2029 году. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Минфин России информирует, что средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2029 году в сумме 5,5 млрд руб. (эквивалент $65,6) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", - говорится в сообщении.

Выплаты проведены в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 г. № 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".