Законопроект предусматривает, что продажу билетов нельзя будет осуществлять только в зданиях, которыми владеют предприниматели или компании, занимающиеся образованием или медицинской деятельностью

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем думского комитета по физической культуре и спорту Олегом Матыциным ("Единая Россия") внесла в палату парламента законопроект, которым в том числе предлагается расширить перечень мест, где можно продавать лотерейные билеты. Документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в закон "О лотереях". Согласно действующим нормам, лотерейные билеты нельзя продавать в зданиях, в которых расположены детские, образовательные и медицинские организации, а также культовые и религиозные организации. Аналогичные требования действуют в отношении размещения лотерейных терминалов.

Законопроект предусматривает, что продажу билетов нельзя будет осуществлять только в тех зданиях, которыми непосредственно владеют предприниматели или компании, занимающиеся образованием, или компании, которые осуществляют медицинскую деятельность на основе лицензии. При этом запрет на продажу будет действовать только в том случае, если здание используется для заявленных видов деятельности. Если в здании для медицинских и образовательных целей используются только отдельные помещения, предусматривается, что лотерейные билеты нельзя будет продавать именно в этих помещениях.

По словам авторов инициативы, необходимость нововведений обусловлена тем, что значительное количество востребованных торговых площадей сейчас располагаются в единых пространствах - торговых центрах и транспортно-пересадочных узлах. Именно в таких местах предприниматели часто осуществляют продажу торговых билетов. Однако, если на территории такого торгового пространства впоследствии открывается медицинская или образовательная организация, добросовестный предприниматель в соответствии с действующими нормами сразу же становится нарушителем закона.

Законопроект также предусматривает внесение изменений в перечень информации о лотерее, которую должны предоставлять организаторы. Если розыгрыш призового фонда лотереи будет осуществляться после распространения всех лотерейных билетов тиража, организаторы должны будут размещать сведения об этом в реквизитах лотерейных билетов и на своем официальном сайте.