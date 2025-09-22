Участников ждут модули обучения, охватывающие ключевые аспекты современного бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Специальная образовательная программа для предпринимателей из творческих сфер начала работать в Ленинградской области. Как сообщили организаторы программы, знания и опыт участникам передадут преподаватели Высшей школы экономики, а также практикующие тренеры, эксперты и бизнесмены из различных сфер.

"Во время обучения участники не только получат ценные бизнес-знания, но и смогут наладить эффективные партнерства, обменяться идеями и разработать проекты, способствующие увеличению выручки. Благодаря поддержке опытных наставников, предприниматели составят конкретный план действий с четким финансовым обоснованием. В финале программы им предстоит защитить свои идеи перед комиссией", - привели организаторы слова заместителя директора по креативным и социальным вопросам Ленинградского фонда поддержки предпринимательства Анастасии Земсковой.

По результатам отбора в бизнес-акселерацию прошли 42 проекта. Участников программы ждет шесть модулей обучения, охватывающих ключевые аспекты современного бизнеса: предпринимательское мышление, продуктовая разработка и дизайн продукта, управление проектами, финансовое управление и цифровая экономика. После изучения этих модулей предприниматели смогут выбрать направление для дальнейшего углубленного изучения по своему направлению, включая посещение организаций в своей сфере деятельности.

Похожая программа для представителей производственных предприятий Ленобласти стартовала 19 сентября. В ней принимают участие 30 предпринимателей.

Старт программам бизнес-акселераций был дан на форуме "Энергия возможностей", который прошел 9 сентября 2025 года в Петербурге. Цель проекта - помочь найти промышленным предприятиям новых партнеров, а креативному бизнесу расшириться до уровня производства.