Были подписаны соглашения, направленные на комплексное социально-экономическое развитие регионов, сообщила генеральный директор агентства Светлана Чупшева

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) подписало соглашения, направленные на комплексное социально-экономическое развитие регионов, с двумя субъектами - Алтайским краем и Республикой Дагестан. Об этом в своем Telegram-канале сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

"Сегодня подписали соглашения о сотрудничестве с главой Республики Дагестан Сергеем Алимовичем Меликовым и с губернатором Алтайского края Виктором Петровичем Томенко. Оба документа направлены на комплексное социально-экономическое развитие регионов при экспертной и методологической поддержке АСИ", - сказано в сообщении.

Чупшева отметила, что с Дагестаном АСИ продолжит работать над улучшением инвестиционного климата. Так, она напомнила, что регион уже достиг целевого значения 2030 года по количеству субъектов МСП на душу населения и целевого значения 2027 года по упрощению процедур аренды земельных участков без торгов. "Особое внимание договорились уделять также развитию туристической отрасли, включая и поддержку гастрономического туризма, а также стимулирование креативных индустрий. В социальной сфере сотрудничество предусматривает развитие совместных программ по реабилитации ветеранов СВО", - написала Чупшева.

Глава АСИ также сообщила, что и Алтайский край демонстрирует активность в инициативах АСИ. Так, регион одним из первых в стране присоединился к внедрению Регионального стандарта развития креативных индустрий и участвует в программе "Открытая промышленность". "Что касается социальной сферы, по решению Виктора Петровича Томенко создан Совет по улучшению качества жизни в регионе, который в этом году активно приступил к своей деятельности. Продолжим вместе с командами регионов усиливать работу по всем направлениям", - отметила Чупшева.