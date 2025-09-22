Она стала крупнейшей в истории по этому виду транспорта, указал министр торговли Соединенных Штатов Говард Латник

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. США и Казахстан достигли договоренностей о поставке локомотивов на общую сумму $4 млрд. Об этом сообщил министр торговли США Говард Латник в X.

Он пояснил, что президент США Дональд Трамп 22 сентября провел телефонный разговор с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, во время которого стороны согласовали "крупнейшую сделку по локомотивам в истории". Как следует из заявления Латника, речь идет о сделке на сумму $4 млрд.

По словам главы американского Минторга, "локомотивы, в основе которых будут американские технологии, поспособствуют развитию транспортных сетей в Европе и Азии". Он не привел других деталей сделки.