Техника будет способствовать развитию транспортных сетей в Европе и Азии, отметил американский министр торговли Говард Латник

АСТАНА, 22 сентября. /ТАСС/. Американская компания Wabtec поставит Казахстану 300 локомотивов на сумму $4,2 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Документ был подписан в ходе рабочего визита Токаева в США в присутствии американского министра торговли Говарда Латника. Ранее Латник в X назвал эту сделку "крупнейшей по локомотивам в истории", отметив, что техника будет способствовать развитию транспортных сетей в Европе и Азии.

По данным пресс-службы Токаева, документ предусматривает поставку 300 локомотивов "с улучшенными характеристиками и их сервисное обслуживание".

Завод Wabtec работает в Астане с 2009 года, компания инвестировала в республику $230 млн. В пресс-службе президента Казахстана не уточнили, будут ли локомотивы поставляться напрямую из США или их соберут на заводе в Казахстане.

Токаев в ходе визита в США также провел переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, на них обсуждались в том числе вопросы торговли и экономического сотрудничества.