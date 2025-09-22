Решетников заявил о готовности РФ делиться опытом создания ОЭЗ с Южной Осетией

Институт развития Кавказ. РФ может стать ключевым инструментом кооперации между республикой и регионами Северного Кавказа, отметил министр экономического развития России

ЦХИНВАЛ, 22 сентября. /ТАСС/. Россия готова делиться опытом создания особой экономической зоны (ОЭЗ) с Южной Осетией через институт развития Кавказ. РФ. Об этом на инвестфоруме в Цхинвале сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Наша компания может стать ключевым инструментом кооперации между Южной Осетией и регионами Северного Кавказа. Мы выйдем в правительство РФ с предложением наделить дополнительными полномочиями государственную компанию Кавказ. РФ, чтобы здесь коллеги консультировали и сопровождали (инвестиционные сделки - прим. Кавказ. РФ)", - приводятся его слова в Telegram-канале Кавказ. РФ.

Отмечается, что российская сторона готова делиться двадцатилетним опытом работы с ОЭЗ, так как Южная Осетия становится одним из перспективных регионов для притока инвестиций. Интерес представляют и проекты в сфере разведки и добычи минеральных ресурсов, технологичного агропрома и развития туристической индустрии.

"Важно создать точку концентрации всех инвестиционных усилий, где будет сформирована инфраструктура, созидательная среда и льготный налоговый режим. По нашему опыту, все это дает высокий мультипликативный эффект и активное развитие не только на территории ОЭЗ, но и в смежных областях и рынках", - пояснил гендиректор Кавказ. РФ Андрей Юмшанов.