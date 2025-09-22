В рамках соглашения компании сосредоточатся на взаимодействии по приоритетным направлениям, включая развитие местного содержания, интеграцию технологий и повышение квалификации персонала

АСТАНА, 22 сентября. /ТАСС/. Казахстанская национальная компания "Казмунайгаз" и американская нефтедобывающая корпорация Chevron подписали соглашение об инвестициях в размере $130 млн. Об этом сообщили в пресс-службе "Казмунайгаза".

Документ был подписан в США в ходе рабочего визита президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Нью-Йорк. Соглашение подписали председатель правления "Казмунайгаза" Асхат Хасенов и президент Chevron в Евразии Дерек Магнесс. "В рамках соглашения компании сосредоточатся на стратегическом взаимодействии по приоритетным направлениям, включая развитие местного содержания, интеграцию технологий и повышение квалификации персонала", - говорится в сообщении.

Chevron в Казахстане владеет долями в разработке крупнейших месторождений нефти и газа, а также является участником Каспийского трубопроводного консорциума - системы, по которой нефть поставляется через территорию РФ на мировые рынки. Ранее с председателем совета директоров Chevron Майклом Уиртом в США провел переговоры Токаев, на встрече обсуждалась в том числе диверсификация поставок через Транскаспийский международный транспортный маршрут.