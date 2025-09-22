В селе Приморский Посад планируют построить детский оздоровительный лагерь

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Несколько пищевых производств, индустриальный и технопарки, а также туристический кластер планируется построить в Приазовском муниципальном округе Запорожской области. Об этом рассказали в рамках разработки генплана округа в Едином институте пространственного планирования (ЕИПП) РФ.

"Определен экономический потенциал Приазовского округа - сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, туризм и торговля", - говорится в Telegram-канале ЕИПП РФ.

Названы основные направления социально-экономического развития округа. Так, в производственной отрасли запланировано "строительство комбикормового завода вблизи Приазовского аэродрома, мукомольного предприятия, хлебопекарни и индустриального парка в южной части пгт Приазовское, а также предприятия по производству кирпича возле с. Новоалександровка, предприятия по розливу минеральных вод возле с. Богдановка, фермы по разведению аквакультур моллюсков и пеленгаса южнее с. Строгановка и с. Ботиево; размещение элеваторной группы и агротехнопарка в восточной части пгт Приазовское".

По данным института, отдельное внимание было уделено развитию природно-экологического, спортивного и культурно-познавательного туризма. Так, в округе запланировано создание туркластера в селе Степановка Первая и на месте Ботиевского хлебоприемного предприятия, размещение кемпингов на ряде пляжей, возведение грязелечебного центра на берегу моря в селе Строгановка, детского оздоровительного лагеря в селе Приморский Посад, а также рекреационных зон для рыболовно-охотничьего туризма в селе Надеждино.

Генеральный план Приазовского муниципального округа Запорожской области, который разрабатывает ЕИПП РФ, станет основой для развития района до 2045 года.