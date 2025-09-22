В аэропорту сообщили, что возможны корректировки в расписании полетов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Время обслуживания пассажиров в аэропорту Шереметьево может быть увеличено из-за введенных временных ограничений на прием и выпуск самолетов, ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с введением сигнала "ковер". В связи с вводимыми ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено. <…> Ситуация в пассажирских терминалах спокойная", - говорится в сообщении.

В Шереметьево предупредили, что пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности.

"Возможны корректировки в расписании полетов. Статус рейсов следует уточнять через кол-центры авиаперевозчиков", - добавили в аэропорту.

В 20:20 мск Росавиация объявила о временных ограничениях на прилет и вылет воздушных судов с аэропорту Шереметьево.