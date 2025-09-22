Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков отметил, что страна намерена обеспечить рост туристических поездок на 50 млн за счет увеличения вклада отрасли в ВВП до 5%

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Туристический поток между Россией и Казахстаном за январь - июнь составил 2,3 млн поездок. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Среди россиян Казахстан входит в топ-3 самых популярных направлений за рубежом. За первое полугодие 2025 года общий туристический поток составил 2,3 млн поездок", - сказал Чернышенко на встрече с министром туризма и спорта Республики Казахстан Ерболом Мырзабосыновым.

Как добавил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, Россия намерена обеспечить рост туристических поездок на 50 млн за счет увеличения вклада отрасли в ВВП до 5%. По его словам, такая динамика будет обеспечена за счет 16 млн иностранных туристов к 2030 году, а также роста внутреннего спроса.

"Общий объем инвестиций в отрасль до 2030 года оценивается в 3,5 триллиона рублей, при этом более 75 % - это частные средства. Наша задача - гарантировать, что каждый бюджетный рубль принесет многократную отдачу. Это амбициозная, но просчитанная цель, достижимая за счет консолидированной работы с регионами и бизнесом", - отметил Вахруков.

Во встрече также приняли участие министр спорта РФ Михаил Дегтярев, специальный представитель министра иностранных дел по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев.