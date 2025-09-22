Они будут независимо друг от друга следить за безопасностью данных всех американских пользователей, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Безопасность данных американских пользователей социальной сети TikTok будут обеспечивать правительство США и технологическая корпорация Oracle. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, президент США Дональд Трамп подпишет сделку с Китаем по соцсети TikTok "позднее на текущей неделе". "Согласно условиям сделки, TikTok будет по большей части принадлежать американским инвесторам и контролироваться советом директоров с обширным опытом в вопросах национальной и кибербезопасности. В партнерстве с правительством США [корпорация] Oracle будет обеспечивать безопасность TikTok, они будут независимо друг от друга следить за безопасностью данных всех пользователей из США", - заявила Ливитт, отметив, что у Китая "не будет доступа" к данным американских пользователей соцсети.

Трамп 19 сентября по итогам телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о достижении прогресса в вопросе TikTok. Позднее, беседуя с журналистами в Белом доме, американский лидер сказал, что работа над реализацией сделки по продаже этой платформы уже началась. Американский президент также отмечал, что "тепло относится" к платформе TikTok, поскольку голоса ее пользователей поспособствовали его победе на президентских выборах. После инаугурации 20 января 2025 года он подписал указ, согласно которому блокировка TikTok в Соединенных Штатах была отложена. Позднее Трамп неоднократно продлевал эту отсрочку, в последний раз он сделал это 16 сентября. Сейчас блокировка соцсети в США отложена до 16 декабря.