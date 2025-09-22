Индекс Мосбиржи увеличился на 0,31%, до 2 756,856 пункта

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) в ходе вечерней торговой сессии перешел к росту, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 21:11 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,31%, до 2 756,856 пункта.

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,41% и находился на уровне 2 736,78 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

На открытии основной торговой сессии в 10:00 мск индексы Мосбиржи и РТС опускались на 0,73% - до 2 727,96 и 1 028,07 пункта соответственно. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,25%, до 2 741,06 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,76%, до 1 027,74 пункта.