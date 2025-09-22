Часть рейсов задерживаются или направлены на запасные аэродромы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" корректирует расписание рейсов на фоне введенных временных ограничений в центральной части России. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"В связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в центральной части России "Победа" корректирует расписание полетов. Часть рейсов задержаны или направлены на запасные аэродромы", - говорится в сообщении.

Пассажирам предлагают для проверки статуса рейсов следить за Telegram-ботом компании, сайтом аэропорта вылета, указанной при бронировании электронной почтой, а также за СМС-сообщениями по указанному контактному номеру телефона.

Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме. "Победа" обслуживает и информирует пассажиров в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании.