Астана привержена дальнейшему сотрудничеству, заявил президент республики

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Казахстан никогда не ставил под сомнение сотрудничество с американскими энергетическими компаниями по освоению месторождений нефти и газа, несмотря на геополитическую обстановку. Астана привержена дальнейшему сотрудничеству, чтобы оно приносило "справедливые и взаимовыгодные результаты", заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Мы признаем и высоко оцениваем крупные и успешные инвестиции Chevron и ExxonMobil за последние 30 лет. Несмотря на все потрясения в региональной геополитике, их присутствие в нашей стране никогда не ставилось под сомнение. Ваша деятельность в Казахстане сыграла очень позитивную роль в модернизации нашей экономики, внедрении передовых технологий и повышении устойчивости и мощности нашего экономического потенциала", - привели в пресс-службе слова Токаева, выступившего на круглом столе с представителями американских компаний, состоявшемся в США.

Глава государства отметил, что в Астане "по-прежнему привержены конструктивному сотрудничеству с американскими партнерами на нефтяных месторождениях Тенгиз, Кашаган и Карачаганак" и стремятся к тому, чтобы партнерство и в дальнейшем приносило справедливые и взаимовыгодные результаты. "Казахстан нацелен на диверсификацию своих энергетических экспортных маршрутов", - добавил президент.

Chevron и ExxonMobil на территории Казахстана участвуют в добыче нефти и газа, а также компаниям принадлежит доля в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) - системе, по которой через территорию России добытое сырье поступает на мировые рынки. КТК является крупнейшим каналом поставок, значительно меньшая часть нефти также поставляется по альтернативным маршрутам, например через Каспийское море и затем по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан. В пресс-службе Токаева ранее сообщали, что с председателем совета директоров нефтедобывающей корпорации Chevron Майклом Уиртом Токаев обсуждал поставки на мировые рынки по Среднему коридору, который проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы.

В июле премьер Казахстана Олжас Бектенов отмечал, что существуют мнения по поводу того, что интересы страны в соглашениях о разделе продукции с компаниями, ведущими добычу в Казахстане, ущемлены. Он отмечал, что страна начинает переговоры о заключении новых соглашений, отстаивая национальные интересы. Глава правительства отмечал, что речи о грубом пересмотре условий не идет, так как этот вопрос влияет на инвестиционный климат. В январе Токаев также поручил правительству продлить контракты на обновленных и выгодных для страны условиях.