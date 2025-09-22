В Нижегородской области объяснили, с чем связаны перебои с топливом

Они связаны с цепочками поставок в макрорегионе, сообщил губернатор Глеб Никитин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 сентября. /ТАСС/. Временные перебои с поставками топлива в Нижегородской области связаны с цепочками поставок в макрорегионе. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

"Сегодня на оперативном совещании обсудили ситуацию с топливом в регионе. Зафиксированные на разных заправках временные перебои связаны в целом с цепочками поставок топлива в макрорегионе, и речь не только о Нижегородской области", - написал Никитин.

По его словам, ситуация требует особого реагирования. "Принять все необходимые меры для ее стабилизации поручил профильным ведомствам регионального правительства и своим заместителям Сергею Морозову и Андрею Саносяну. В ближайшие дни все должно нормализоваться", - отметил губернатор.