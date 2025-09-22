Определенные бреши в защите воздушного пространства, помогают, как заявила глава Минобороны Довиле Шакалене, закрывать союзники Вильнюса

ВИЛЬНЮС, 22 сентября. /ТАСС/. Литва считает необходимым дополнительно направить на усиление системы противовоздушной обороны (ПВО) €0,5 млрд. Об этом в вечернем эфире национального телевидения LRT заявила глава Минобороны балтийской республики Довиле Шакалене.

"Мы пересмотрели необходимость в средствах ПВО, и на ближайшем заседании госсовета обороны предстоит обсудить дополнительное выделение €0,5 млрд на приобретение определенных противовоздушных мощностей", - сказала она.

Но и этого, по словам Шакалене, недостаточно. В этих условиях определенные бреши в защите воздушного пространства, помогают, как утверждала министр, закрывать союзники Вильнюса.

"В самое ближайшее время мы будем располагать информацией о том, какие дополнительные силы и из каких союзных стран помогут нам как с радарами, так и с боевыми системами", - заявила Шакалене.