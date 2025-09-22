Лидером по предзаказам стал iPhone 17 Pro Max

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. В сети магазинов техники и электроники restore: началась выдача первых предзаказов и свободная продажа новинок Apple из линейки iPhone 17, сообщили ТАСС в пресс-службе Inventive Retail Group.

"Сеть restore: объявляет о начале выдачи предзаказов. В свободной продаже новинки доступны с 22 сентября онлайн и в магазинах Москвы на улице Неглинной и в торговых центрах "Авиапарк", "Павелецкая плаза", "Европолис", "Европейский", "Саларис", "Метрополис", "Афимолл сити", "Атриум", "Мега Белая Дача". В остальные магазины сети новинки будут поступать в течение ближайшей недели", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что количество предзаказов в 2025 году выросло на 58% в штуках и на 62% в деньгах по сравнению с прошлым годом. Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург сформировали 65% всего предзаказа. Далее по активности следуют Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара и Краснодар.

Лидером по предзаказам стал iPhone 17 Pro Max (62,7%). Клиентов больше всего интересует новый цвет Cosmic Orange и Deep Blue. Наибольшее количество предзаказов (56%) приходится на мужскую аудиторию в возрасте 30-35 лет, рассказали в пресс-службе ретейлера.

В пресс-службе МТС сообщили ТАСС, что компания начнет выдавать предзаказы 25 сентября. По ее данным, за первую неделю предзаказов спрос на iPhone 17 оказался в три раза выше, чем на прошлогодний iPhone 16.