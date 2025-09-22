Пассажиров призвали следить за информацией

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о вынужденных корректировках в расписании рейсов путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых из них из-за ограничений в Шереметьеве.

"В связи с вводом вечером 22 сентября временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропорту Шереметьево Аэрофлот вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Просим пассажиров следить за информацией на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте Аэрофлота, информационных табло аэропортов и за объявлениями по громкой связи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале авиакомпании.

Там также отметили, что пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета.

"Обращаем внимание наших клиентов, что в кассах и офисах продаж "Аэрофлота" не осуществляется возврат денежных средств за билеты, приобретенные у агентов, включая онлайн-сервисы по поиску билетов", - подчеркнули в компании.

Авиакомпания "Россия" тоже корректирует расписание своих рейсов, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. "От имени авиакомпании просим сохранять спокойствие. Безопасность - главный приоритет", - призвали там.