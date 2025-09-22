На обсуждении присутствовали представители компаний Traxys, FLSmidth, McKinsey, Go Green Partners и Геологической школы Колорадо, чья общая капитализация превышает $20 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече в Нью-Йорке с руководителями американских компаний обсудил партнерство в сфере добычи критических минералов в республике. Об этом сообщила пресс-служба узбекистанского лидера.

По ее данным, на обсуждении присутствовали представители Traxys, FLSmidth, McKinsey, Go Green Partners и Геологической школы Колорадо. Отмечается, что общая капитализация этих компаний превышает $20 млрд.

"Были рассмотрены практические аспекты дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества с указанными ведущими компаниями и организациями США. В целях ускорения проектов и подготовки новых предложений достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы и принятии дорожной карты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с Traxys сформирован портфель перспективных проектов в сфере геологоразведки и освоения месторождений на $1 млрд, с компанией приняты соглашение и дорожная карта по внедрению передовых технологий и знаний в сфере добычи, переработки и создания устойчивых цепочек поставок критических минералов. FLSmidth активно участвует в развитии медной отрасли Узбекистана. Совместно с McKinsey подготовлена стратегия развития сырьевой базы, расширения мощностей и глубокой трансформации горнодобывающей отрасли республики. Go Green Partners планирует проведение геологоразведки на перспективных площадях.

Со школой Колорадо прорабатывается создание Центра компетенций при Университете геологических наук Узбекистана, добавили в пресс-службе.