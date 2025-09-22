В мероприятии примут участие более 35 тыс. посетителей и делегатов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Главное отраслевое событие года - 18-я Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева-2025" пройдет в Петербурге с 23 по 26 сентября. Ожидается, что в выставке примут участие более 700 экспонентов и более 35 тыс. посетителей и делегатов, сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города.

"Все четыре дня выставки будут сопровождаться актуальной деловой программой, в рамках которой состоится пленарное заседание и более 30 конференций, круглых столов и рабочих сессий", - говорится в сообщении.

Участники мероприятия обсудят расширение мер государственной поддержки морской и речной отрасли, интенсификацию импортозамещения судового оборудования, техническое перевооружение отечественных мощностей, обновление морского и речного флота, увеличение объемов крупнотоннажного судостроения и производство ледоколов для круглогодичной навигации по Северному морскому пути, обеспечение комплексной системы судоремонта, переформатирование логистики и создание сети мультимодальных хабов, развитие международных транспортных коридоров в рамках исполнения поручения президента страны, внедрение инновационных технологий, реализацию шельфовых проектов. Кроме того, будет затронута тема совершенствования кадровой политики в контексте необходимости привлечь на предприятия судостроения более 80 тыс. человек к 2030 году и другие аспекты.

Профессиональное сообщество обсудит уже достигнутые результаты трансформации и перезагрузки отрасли, обусловленной новыми геополитическими реалиями, а также наметит пути дальнейшей кооперации для достижения технологического суверенитета, обеспечения беспрепятственного морского экспорта стратегических грузов, а также сохранения лидерства России в Мировом океане.

"В число государственных приоритетов входит гражданское судостроение и максимальное насыщение судов отечественным оборудованием. Среди важнейших задач - освоение производства мощных двигателей, интеграция речного и железнодорожного транспорта, восстановление гидротехнических сооружений и усиление дноуглубительных работ, наращивание морских перевозок судами под российским флагом в соответствии с Морской доктриной РФ. Все эти вопросы вошли в повестку выставки-конференции "Нева-2025", - отметили в пресс-службе.