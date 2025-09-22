ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поздравил Узбекистан в связи с заключением контракта с корпорацией Boeing на общую сумму около $8 млрд.
"Сегодня я хочу поздравить президента [Узбекистана Шавката] Мирзиёева с подписанием грандиозной сделки с Boeing! Uzbekistan Airways приобретают 22 лайнера [Boeing] Dreamliner 787 на сумму более $8 млрд", - написал он в Truth Social.
"Это создаст более 35 тыс. рабочих мест в Соединенных Штатах. Президент Мирзиёев - человек слова, и мы будем продолжать работать вместе над многими другими вопросами", - добавил Трамп.