Все службы авиакомпании "Аэрофлот" работают в усиленном режиме

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Часть рейсов, летевших в Шереметьево, отправлены на запасные аэродромы в связи с временными ограничениями полетов. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании "Аэрофлот".

"В связи с вводом 22 сентября временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропорту Шереметьево, часть рейсов авиакомпании, направлявшихся в Москву, ушли на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Ижевск и Самару", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все службы авиакомпании работают в усиленном режиме. Осуществляется приоритетная помощь семьям с детьми, маломобильным пассажирам и участникам СВО.