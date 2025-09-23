Уже подписаны несколько соглашений с Сирийской Арабской Республикой на уровне правительств и ведомств, сообщил абхазский министр экономики Теймураз Миквабия

СУХУМ, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Абхазии рассматривают возможность организации прямого морского сообщения с сирийскими портами, стороны прорабатывают вопросы транспортно-логистических связей. Об этом сообщил ТАСС министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия.

"У нас уже подписан ряд соглашений [с Сирийской Арабской Республикой] на уровне правительств и на уровне ведомств, с коллегами прорабатываем вопросы также транспортно-логистических связей. В будущем, безусловно, будем поднимать вопрос авиасообщения, потому что в Дамаске функционирует аэропорт. Производственная база сирийская - это их сельское хозяйство, наличие мяса, наличие различных сельхозкультур, да и в принципе потребность в приобретении товаров. Мне кажется, возможность прямого морского сообщения между нашими и сирийскими портами могла бы сыграть на руку и нам, и сирийской стороне", - сказал министр.

Он отметил, что абхазская делегация принимала участие в 62-й Международной дамасской ярмарке. На полях ярмарки были проведены рабочие встречи с министром экономики и торговли, министром культуры, министром туризма Сирийской Арабской Республики.

Сирия признала независимость Абхазии и установила с ней дипломатические отношения в мае 2018 года.