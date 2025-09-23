Оказание комплекса услуг пассажирам контролирует транспортная прокуратура

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Вылет двух самолетов - в Москву и Калининград - задержан в аэропорту "Кольцово" (Екатеринбург) более чем на пять часов из-за позднего прибытия воздушных судов. Об этом сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

"По причине позднего прибытия воздушных судов в аэропорту города Екатеринбурга (Кольцово) задержаны к вылету два рейса. Оказание комплекса услуг пассажирам на контроле транспортной прокуратуры", - сказано в сообщении.

Так, вылет рейса Su-1413 авиакомпании "Аэрофлот" в Москву задерживается более чем на 13 часов - по расписанию ожидалось в 22:30 (20:30 мск) 22 сентября, а теперь планируется в 12:00 (10:00 мск) 23 сентября. Рейс DP-612 авиакомпании "Победа" в Калининград планировался по расписанию на 07:25 (05:25 мск) 23 сентября, теперь вылет ожидается в 12:15 (10:15 мск) 23 сентября.