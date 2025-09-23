В РФ представили версию бронежилета, выдерживающую попадание бронебойных пуль

В ходе испытаний бронеплита выдержала бронебойно-зажигательный патрон Б-32 из пулемета "Печенег", выстрел из снайперской винтовки и серию выстрелов из отечественного и натовского автоматического и полуавтоматического оружия

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Тульский завод "Октава" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые представил версию бронежилета "Оберег" массой около 8,5 кг в полной комплектации с новейшей бронеплитой, передает корреспондент ТАСС с демонстрационных испытаний.

"Если мы начинали с версии более тяжелых во всех смыслах бронежилетов Бр5, то теперь мы представили версию класса Бр4. При этом, как показали сегодняшние испытания, фактически новая бронеплита обеспечивает защиту со значительным запасом", - сказал гендиректор "Октавы" Павел Павленко.

В ходе испытаний бронеплита выдержала попадание бронебойно-зажигательного патрона Б-32 из пулемета "Печенег", выстрел из снайперской винтовки и серию выстрелов из отечественного и натовского автоматического и полуавтоматического оружия.

Он добавил, что также новый "Оберег" обеспечивает достаточно хорошую противоосколочную защиту за счет используемого в нем базового слоя - противоосколочного пакета.

Так, на полигоне устойчивость к воздействию осколков нового бронежилета, бронежилета скрытного ношения "Оберег-СН", а также версии "Оберега" для саперов гуманитарного разминирования была испытана с применением боеприпаса с массой взрывчатого вещества 500 г в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами в виде стальных шариков.