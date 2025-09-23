Представитель тульского завода "Октава" отметил, что только четвертый выстрел в одну точку смог пробить плиту

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Бронеплита класса Бр4, используемая в новой версией бронежилета "Оберег" тульского завода "Октава" (входит в Ростех), показала повышенную прочность в ходе демонстрационных испытаний, передает корреспондент ТАСС.

В ходе испытаний бронеплита выдержала подряд попадание бронебойного патрона Б-32 калибра 7,62 мм из снайперской винтовки с расстояния 100 м, 12 попаданий из полуавтоматической винтовки AR-15 калибром 5,56 мм. Как отметил представитель завода, только четвертый выстрел в одну точку смог пробить плиту. По его словам, это доказывает высокий запас прочности бронежилета.

Как рассказал ТАСС гендиректор "Октавы" Павел Павленко, бронеплита в новой версии "Оберега" является одной из самых высокотехнологичных плит, использующихся в нашей стране.

"В составе новой плиты есть керамика, ряд композитных материалов. Она крайне высокотехнологична и, на наш взгляд, пока имеет один из лучших показателей соотношения массы прочности и живучести из тех, что в принципе представлены на рынке вооружений", - отметил он.