Наиболее важной оригинальность остается при приобретении бытовой техники, говорится в исследовании онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Около половины опрошенных россиян несколько раз сталкивались с поддельными товарами для ремонта и дома, а 15% респондентов сталкиваются с подделками постоянно, сказано в исследовании онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру", текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Большинство опрошенных уже сталкивались с подделками: 48% - несколько раз, 15% - постоянно, 10% - хотя бы один раз", - рассказали эксперты.

По словам аналитиков, подлинность продукции важна для 78% участников опроса. При этом 68% респондентов указали, что в основном покупают оригинальные товары, но допускают подделки, а 4% сообщили, что чаще приобретают именно неоригинальную продукцию. Наиболее важной оригинальность остается при покупке бытовой техники (85%), электроинструментов (67%), электрики (62%), сантехники (53%) и расходных материалов (25%).

Основными причинами покупки неоригинальной продукции стали желание сэкономить (37%), отсутствие оригинала в наличии (30%) и готовность использовать подделку для простых задач (73%). Почти треть респондентов призналась, что не всегда осознает покупку неоригинального товара. При этом опрошенные отмечают риски таких покупок, среди которых чаще всего оказались быстрый выход из строя (82%), опасность для здоровья или жизни (59%), повреждение имущества (59%), отсутствие гарантии и возможности возврата (46%), а также сложности с ремонтом (41%), говорится в сообщении.

По данным опроса, при проверке подлинности товара покупатели чаще всего ориентируются на маркировку и сертификаты (62%), отзывы других пользователей (60%) и визуальный осмотр (56%). Больше половины (59%) участников опроса считают, что риск купить подделку выше на маркетплейсах, чем в специализированных интернет- и офлайн-магазинах.

Почти все опрошенные (98%) уверены, что продавцы должны прямо указывать, является ли товар оригинальным. При этом 93% отметили готовность обменять подделку на оригинал, если бы такая возможность была предоставлена магазином, сказано в исследовании.

В опросе приняли участие 1,1 тыс. россиян в возрасте от 18 лет, проживающие на территории России.