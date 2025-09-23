Основную часть средств завод получит в качестве займа Федеральным фондом развития промышленности

МАЙКОП, 23 сентября. /ТАСС/. Майкопский редукторный завод (ПАО "Зарем"), который занимается разработкой и выпуском редукторов общемашиностроительного и специального назначения, до 2030 года направит более 275 млн рублей на реализацию проекта по модернизации производства. Основная часть средств предоставлена в качестве займа Федеральным фондом развития промышленности, сообщили ТАСС в министерстве экономического развития и торговли республики.

"ПАО "Зарем" с привлечением мер поддержки от Фонда развития промышленности Российской Федерации реализует инвестиционный проект "Модернизация производства редукторов". По итогам рассмотрения проекта Федеральным фондом предприятию предоставлен целевой заем на его реализацию в размере 204 млн рублей. Срок реализации проекта рассчитан до 2030 года с привлечением софинансирования от предприятия в размере 71,308 млн рублей", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Уточняется, что инвестпроект предусматривает модернизацию и техническое перевооружение производства для увеличения объемов выпускаемой продукции, расширения ассортимента и повышения ее качества.

Ранее сообщалось, что этапы развития предприятия, которое с 1974 года занимается производством механических приводов, в марте оценили первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Ранее завод изготавливал только несколько определенных типоразмеров редукторов, сейчас освоен выпуск всех основных типов индустриальных редукторов и комплектных приводных механизмов. По словам председателя Совета директоров ПАО "Зарем" Нафисет Пшизовой, для освоения производства новых изделий, относящихся к основной специализации предприятия, до 2030 года реализуется инвестпроект. Планируется активизировать работу по изготовлению высокоскоростных приводов, приводов и комплектующих для эскалаторов метро, планетарных механизмов.