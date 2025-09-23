Рост цены может быть и больше, если ФРС США продолжит снижать ключевую ставку или намекнет на более активное смягчение денежно-кредитной политики на последующих заседаниях

МОСКВА, 23 сентября./ТАСС/. Стоимость золота может подняться до новых рекордов в диапазоне $3 800 - 4 000 за унцию в IV квартале текущего года, считают опрошенные ТАСС эксперты.

В понедельник фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex установил новый исторический максимум, превысив $3 750 за тройскую унцию.

"Мы видим, что вероятность выхода цены на золото в диапазон $3 700 - 3 800 за тройскую унцию существенно увеличилась. В базовом сценарии в настоящее время мы рассматриваем возможность роста средней цены в IV квартале до отметки $3 730 - 3 750 за тройскую унцию", - сказал аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко.

Он отметил, что цены на золото и серебро могут вырасти и больше, если ФРС США продолжит снижать ключевую ставку или намекнет на более активное смягчение денежно-кредитной политики на последующих заседаниях.

По мнению эксперта, в качестве альтернативного сценария возможна коррекция и возврат цены к отметкам $3 300 - 3 500 за тройскую унцию. При этом цена на серебро в ближайшее время может протестировать отметку $44,2 за унцию, добавил Дудченко. На данный момент стоимость серебра на бирже составляет $41,86 за унцию.

В свою очередь, руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов отметил, что рост цен на золото поддерживается спросом как со стороны мировых ЦБ, так и физических лиц. По его мнению, до конца года цена на золото может вырасти до $3 800 за унцию, а нарастание геополитической напряженности способно поднять цены до уровня $4 000 за унцию и выше. "Цены на серебро гораздо более волатильны, так как объем торгов серебром в денежном выражении почти в 10 раз меньше объемов торговли золотом по данным LBMA. Если рассматривать историческое отношение цены золота к цене серебра, то рост цены серебра до уровня $46-47 за унцию выглядит вполне реалистичным", - подчеркнул аналитик.