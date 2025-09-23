Министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия отметил, что благодаря транспорту создаются более комфортные условия для увеличения туристического потока

СУХУМ, 23 сентября. /ТАСС/. Электропоезд "Диоскурия", который с 1 мая начал курсировать между Сухумом (Республика Абхазия) и Имеретинским курортом (Сириус, Россия) в пик курортного сезона был заполнен на 100%, что говорит о его востребованности. Об этом сообщил ТАСС министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия.

"На протяжении всего курортного сезона заполняемость поездов вне зависимости от того, в какое время суток они приходят, составляет стабильно выше 80%, а в пик сезона - июле и августе - практически достигает 100%. Это говорит о востребованности. "Ласточка" ("Диоскурия" - прим. ТАСС) сильно упрощает для граждан и для гостей Республики Абхазия вопрос их доставки в тот же город Сухум, Новый Афон, в город Гудаута, другие туристические районы, следовательно, создаются более комфортные условия для увеличения туристического потока", - сказал министр экономики.

Ранее генеральный директор Абхазской железной дороги (АЖД) Арсоу Читанава сообщал ТАСС, что с начала запуска "Диоскурии" 1 мая этого года по маршруту Имеретинский курорт - Сухум и обратно услугами электропоезда воспользовались 118 тысяч человек. Поезд отправляется дважды в день со станций Имеретинский курорт и из Сухума. Остановки предусмотрены на станциях Цандрыпш, Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха, Новый Афон. Поездка проходит без очередей на пограничном контроле: проверка документов проводится на борту.