Такая система управления атомными станциями принята в концерне "Росэнергоатом", отметил директор ЗАЭС Юрий Черничук

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 23 сентября. /ТАСС/. Часть функций персонала Запорожской АЭС будут переданы подрядным организациям, чтобы руководство и сотрудники станции в будущем могли сконцентрироваться на основной задаче - генерации электроэнергии. Это является частью работы по интеграции станции в систему Росатома и плана по потенциальному переводу ее в режим генерации, сообщил ТАСС сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"Идет процесс оптимизации нашей деятельности и в связи с этим ряд подразделений, ряд функций у нас выводятся на аутсорсинговые компании. Полностью все транспортные услуги ушли на аутсорсинг. Перевозка персонала, выполнение спецработ. Услуга питания с первого сентября, сейчас кормит наш персонал аутсорсинговая организация. Услуги уборки ушли на аутсорсинг. Сейчас в стадии завершения услуга по дезактивации оборудования в зоне контролируемого доступа, тоже уже на стадии подписания договор", - сказал Черничук.

По его словам, такая система управления атомными станциями принята в концерне "Росэнергоатом", поэтому на ЗАЭС она тоже постепенно вводится в рамках процесса интеграции.

"Система, в которой работала станция до 2022 года, концентрировала все функции в одном месте, на администрации предприятия. Она распыляла внимание руководителя или администрации станции на много видов деятельности. Та система, которая применяется в концерне, концентрирует предприятие, атомную станцию только на основном виде деятельности. Это генерация электроэнергии безопасная", - пояснил директор атомной станции.

18 февраля глава Росатома Алексей Лихачев заявил ТАСС, что по его распоряжению готовится большая программа ввода в действие ЗАЭС. Позднее он сообщал, что госкорпорация уже подготовила комплексный план по поэтапному вводу ЗАЭС в эксплуатацию, он проходит согласование в правительстве. При этом он подчеркнул, что план может быть реализован только при снятии военных угроз: как прямых атак ВСУ, так и диверсий.

Запорожская АЭС - российский ядерный объект, расположенный на берегу Каховского водохранилища в Энергодаре Запорожской области. По итогам состоявшихся в конце сентября 2022 года референдумов ДНР, ЛHP, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ в качестве полноценных субъектов. 5 октября 2022 года президент РФ подписал указ, закрепивший статус ЗАЭС в качестве объекта, находящегося под российской юрисдикцией. Сейчас все шесть реакторов станции работают в режиме "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию. ВСУ с 2022 года обстреливают территорию атомного объекта, а также его города-спутника Энергодара из артиллерии и атакуют дронами.