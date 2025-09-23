Согласно информации украинских властей, сделку планируется провести за счет выделения льготных кредитов на сумму $2,1 млрд из Фонда экономического развития и сотрудничества до 2029 года

СЕУЛ, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Украины и Республики Корея обсуждали возможность приобретения Киевом 20 южнокорейских высокоскоростных электропоездов на сумму до $2,1 млрд. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По его данным, во время недавнего визита в Сеул министр развития общин и территорий Алексей Кулеба провел встречу с представителями Экспортно-импортного банка Республики Корея и Фонда экономического развития и сотрудничества. Они обсуждали способы "финансирования плана Украины по покупке 20 южнокорейских высокоскоростных электропоездов".

Согласно информации украинских властей и изданий, сделку предлагают провести за счет выделения льготных кредитов на сумму $2,1 млрд из Фонда экономического развития и сотрудничества до 2029 года. По данным Yonhap, Кулеба заявил, что сделка, если состоится, должна будет пройти через "открытый тендер".

В интервью агентству Кулеба сказал, что железные дороги являются "нервной системой государства", которая не только позволяет населению передвигаться, но и оказывает "содействие вооруженным силам". "Необходимость в обновлении парка стала критической", - считает Кулеба. По его словам, транспортная система Украины нуждается не только в "восстановлении, но и в трансформации".

15 сентября министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён и глава МИД Украины Андрей Сибига провели телефонный разговор. Новая администрация приступила к работе в Сеуле в начале июня после победы Ли Чжэ Мёна на выборах. В ходе предвыборной кампании он несколько раз выступал против нагнетания напряженности в отношениях с Россией. Предыдущее правительство Республики Корея оказывало финансовую и гуманитарную помощь Киеву, поставляло военное снаряжение, но не оружие.