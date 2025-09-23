При стабилизации политической обстановки цены на драгметалл "могут пойти вниз", отметил аналитик "БКС мир инвестиций"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Инвестировать в золото, цены на которое сейчас находятся на исторических максимумах, рискованно, однако держать в нем часть средств для диверсификации активов может быть целесообразно, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"На данный момент инвестировать в золото достаточно рискованно, так как сейчас оно находится на исторических максимумах, а при стабилизации политической обстановки цены могут пойти вниз", - отметил аналитик "БКС мир инвестиций" Николай Масликов.

По мнению эксперта "Финама" Николая Дудченко, держать часть средств в драгоценных металлах стоит, ориентируясь на долгий срок инвестиций. "Полагаем, что в рамках диверсификации своего портфеля целесообразно держать какую-то часть средств в драгоценных металлах. Мы считаем, что целесообразно рассматривать исключительно долгосрочные стратегии инвестирования", - сказал он.

Между тем руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов назвал рациональным инвестирование в золото даже при текущем уровне цен, порекомендовав держать 10-20% портфеля в физическом золоте или других связанных с ним инструментах для защиты части активов.

Он сравнил стоимость унции золота и цен на недвижимость в США. "В 1925 году средняя цена дома в США была около $5 000, при цене золота $21 за унцию в 1925 году требовалось 238 унций для покупки недвижимости. В настоящий момент средняя цена дома в штате Калифорния составляет $750 000 при средней цене золота с начала года около $3 000 Таким образом, для покупки недвижимости в Калифорнии в 2025 году необходимо 250 унций золота" - пояснил эксперт.

В понедельник фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex установил новый исторический максимум, превысив $3 750 за тройскую унцию.