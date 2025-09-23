Этому способствуют переход контрольно-надзорных органов к рискориентированному походу и механизмы предварительного налогового контроля

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Добровольное уточнение бизнесом своих налоговых обязательств обеспечило бюджету в первом полугодии 2025 года на 27% больше поступлений, чем размер доначислений по результатам выездных проверок, и такой тренд продолжит усиливаться. Об этом сообщил ТАСС эксперт совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, налоговый консультант Алексей Крылов.

"Сегодня уточнение налогов самими налогоплательщиками приносит бюджету больше, чем доначисления по итогам выездных проверок. Компании идут на уточнение обязательств после первых соприкосновений с ФНС, не дожидаясь акта камеральной проверки. Мы ожидаем, что в ближайшие годы этот тренд будет только усиливаться", - сказал он.

По словам Крылова, этому способствуют переход контрольно-надзорных органов к рискориентированному походу, механизмы предварительного налогового контроля. Так, за первое полугодие 2025 года, согласно отчету ФНС России, данные которого приводит эксперт, в рамках выездных налоговых проверок бизнесу доначислено 222 млрд руб. и еще на 12 млрд руб. в налоговых декларациях в ходе выездного контроля свои обязательства налогоплательщики увеличили добровольно. При этом в ходе проведения камеральных проверок корректировочные декларации поданы добровольно бизнесом на 306 млрд рублей, в том числе 80 млрд рублей после получения требований о пояснениях. Таким образом, разница составляет примерно 27%, подсчитал эксперт.

"На наш взгляд, выездные проверки - далеко не единственный и не самый экономически эффективный метод работы налоговых органов. Они не приносят бюджету ощутимого эффекта, но требуют значительных ресурсов", - добавил Крылов.

При этом эксперт заметил, что до сих пор, хотя и редко, встречается практика, когда объектами выездных проверок становятся "технические" организации, у которых нет активов и с которых не взыскать средства в бюджет. То есть силы и средства в рамках таких проверок тратятся заведомо бесперспективно, заключил Крылов.

"Снижение доначислений возможно при взаимодействии бизнеса с квалифицированными экспертами. Важно начинать это на ранних этапах, когда формируются налоговые риски", - добавил он.